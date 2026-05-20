Нижегородца направили на принудительное лечение за убийство жены и дочери

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством.

Житель Балахны направлен на принудительное лечение за убийство своей супруги и дочери. Об этом сообщили в СУ СК региона.

Установлено, что убийство произошло в квартире дома на ул. Бумажников в Балахне в январе 2025 года. Мужчина поссорился со своей женой и несколько раз ударил ее ножом. Затем он ударил тупым предметом по голове 1,5-годовалой дочери. Девочка погибла на месте. Ее мать пытались спасти врачи, но она скончалась в медучреждении.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено из-за нападения на медиков в Нижнем Новгороде.