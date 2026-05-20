Ошибка врачей: умершей роженице из Новочеркасска вкололи препарат не по инструкции

Причиной смерти 27-летней девушки в роддоме Новочеркасска стало введение транексамовой кислоты в спинномозговой канал во время схваток. Об этом сообщил портал 161.RU со ссылкой на судебно-медицинскую экспертизу, опубликованную адвокатом Данилой Бердичевский.
Предназначенный для остановки кровотечений препарат был использован с нарушением инструкции, что привело к тяжелым осложнениям, включая поражение головного мозга и кому. По свидетельствам подруг погибшей, ей сделали несколько уколов, после которых ее состояние резко ухудшилось.
Экспертиза подтвердила развитие тяжелых осложнений. Экс-главврач ростовского перинатального центра Валерий Буштырев выразил недоумение по поводу столь грубой врачебной ошибки. Он отметил, что медики обязаны внимательно изучать назначение препаратов перед их применением, говорится в материале.
Девушка поступила в роддом 5 апреля 2026 года. После того, как она перестала выходить на связь, муж узнал о том, что та впала в кому. Ребенок появился на свет посредством кесарева сечения. Позднее женщину перевезли в перинатальный центр в Ростове, где она скончалась 7 апреля, не приходя в сознание.