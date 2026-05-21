Обвал на шахте Бестобе: двое мужчин погибли при поиске золота

В Акмолинской области на руднике Бестобе погибли двое мужчин. «Черные старатели» добывали золотую руду, когда их насмерть засыпало землей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По версии следствия, отмечает КТК, погибшие незаконно проникли на шахту. Известно, что золото они искали в законсервированной зоне рудника. Во время поисков в туннеле произошло обрушение земли, и мужчины оказались похороненными заживо. Разобрав завал, спасатели достали их тела без признаков жизни. Погибшими оказались двое уроженцев СКО.

Все подробности выясняются.

«На руднике шахты Бестобе произошел обвал горной массы, в результате которого погибли двое мужчин в возрасте 38 лет и 21 года. По данному факту управлением полиции города Степногорска начато досудебное расследование». Старший инспектор отдела информационной политики ДП Акмолинской области Асем Абдрахманова.

Ранее сообщалось, что уголовную ответственность для «черных старателей» предлагают ввести в Казахстане.