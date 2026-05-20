МВД показало видео ДТП под Гродно, где погибла женщина с младенцем, еще трое пострадали

МВД показало видео с ДТП, где погибла женщина с младенцем, еще трое ранено. Фрагмент записи с видеорегистратора опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.
На видеоролике четко видно, как «Пежо» по неизвестной причине выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль «Мазда». По обновленной информации МВД, в результате аварии, которая произошла в среду, 20 мая, на трассе М-6 «Минск — Гродно — граница Республики Польша», трое участников аварии доставлены в больницу. Ранее МВД сообщало, что на месте ДТП погибли годовалый ребенок и женщина-пассажирка.
Все обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются.
