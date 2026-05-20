Мужчину, снимавшего девушку под платьем в московском метро, арестовали

Замоскворецкий суд Москвы выдал арест на 15 суток в отношении мужчины, который в метро с помощью скрытой камеры эндоскопа снимал девушку под платьем. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в суде.

Согласно информации инстанции, инцидент произошел утром 16 мая на станции «Добрынинская». Денис Глазунов делал записи с помощью камеры эндоскопа, которую пытался расположить под платьем девушки.

Суд признал Глазунова виновным по статье о мелком хулиганстве.

— Замоскворецкий суд назначил Глазунову наказание в виде административного ареста на срок 15 суток, — говорится в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

В сентябре прошлого года мужчине, работающим плотником в Москве, назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток за то, что он подглядывал за постоялицей хостела «Текстильщики».