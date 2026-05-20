350 тысяч заплатит волгоградец, бивший рыбу в ерике электроудочкой

В областном центре суд наказал рыбака-варвара ощутимым штрафом за незаконный лов рыбы самодельной электроудочкой, сообщает прокуратура Волгоградской области.
Правоохранители выяснили, что 1 декабря прошлого года 57-летний мужчина, не имея разрешений и квот на добычу водоплавающих, отправился на ерик Могулевский. Там он набил электроудочкой 116 рыб частиковой породы, чем причинил ущерб природе на 100 тысяч рублей.
Свою вину рыбак-электрик признал, но суд все же наказал его за варварство и браконьерство — мужчине придется оплатить штраф в 350 тысяч рублей.
А двух мужчин, пойманных на трассе под Волгоградом за торговлей икрой краснокнижного осетра, суд отправил под домашний арест — в отношении них возбуждено уголовное дело.