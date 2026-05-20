Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

350 тысяч заплатит волгоградец, бивший рыбу в ерике электроудочкой

«Электрик» варварским способом выловил 116 водоплавающих частиковых пород, не имея никаких документов на ловлю.

В областном центре суд наказал рыбака-варвара ощутимым штрафом за незаконный лов рыбы самодельной электроудочкой, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Правоохранители выяснили, что 1 декабря прошлого года 57-летний мужчина, не имея разрешений и квот на добычу водоплавающих, отправился на ерик Могулевский. Там он набил электроудочкой 116 рыб частиковой породы, чем причинил ущерб природе на 100 тысяч рублей.

Свою вину рыбак-электрик признал, но суд все же наказал его за варварство и браконьерство — мужчине придется оплатить штраф в 350 тысяч рублей.

А двух мужчин, пойманных на трассе под Волгоградом за торговлей икрой краснокнижного осетра, суд отправил под домашний арест — в отношении них возбуждено уголовное дело.