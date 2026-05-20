Роспотребнадзор проверяет уральский лагерь после массового отравления детей

Массовое заболевание детей зафиксировано в детском лагере «Уральские зори» на озере Банном под Магнитогорском во время слета «Профиль будущего». Об инциденте сообщает 74.RU.
По данным издания, в лагере находились около 150 школьников в возрасте от 11 до 15 лет из разных районов Челябинской области. Среди участников были дети-сироты и подростки из малообеспеченных семей. Утром 20 мая дети начали жаловаться на плохое самочувствие, в том числе на тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру.
Очевидцы утверждают, что число заболевших исчисляется несколькими десятками человек, а один из корпусов оказался фактически заполнен детьми с симптомами инфекции. При этом в региональном министерстве социальных отношений сообщили о пяти заболевших.
По официальной информации, у двоих детей выявили кишечную инфекцию, еще у троих диагностировали ОРВИ. Всех заболевших изолировали, им оказывают медицинскую помощь. Власти заявили, что необходимости в госпитализации не возникло.
После инцидента в лагерь прибыли представители администрации Магнитогорска. Специалисты Роспотребнадзор начали проверку, взяли пробы пищи и анализы у сотрудников пищеблока.
Ситуация находится на контроле региональных властей. Специалистам предстоит установить источник заболевания и проверить соблюдение санитарных норм в лагере, где слет должен был завершиться 21 мая.
