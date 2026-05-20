Газонокосилка врезалась в пассажирский автобус в Минске

Необычное ДТП произошло в Минске в среду, 20 мая, на улице Николы Теслы, сообщает УГАИ Мингорисполкома. В сводке происшествий оно проходит как ДТП с самоходной машиной, а по факту — с обычной газонокосилкой.
Как рассказали в ГАИ, ДТП случилось в дневное время. 50-летний минчанин, управляя газонокосилкой Weibang, косил траву у дома N 21 вблизи проезжей части. По предварительной информации, он не учел боковой интервал и в какой-то момент, увлекшись работой, частично оказался на дороге, где и врезался в двигающийся по маршруту пассажирский автобус МАЗ.
К счастью, в ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили повреждения.
