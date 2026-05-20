Газонокосилка врезалась в пассажирский автобус в Минске

Как рассказали в ГАИ, ДТП случилось в дневное время. 50-летний минчанин, управляя газонокосилкой Weibang, косил траву у дома N 21 вблизи проезжей части. По предварительной информации, он не учел боковой интервал и в какой-то момент, увлекшись работой, частично оказался на дороге, где и врезался в двигающийся по маршруту пассажирский автобус МАЗ.