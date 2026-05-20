Вооруженная полиция прервала прямой эфир пожилой блогерши

81-летняя стримерша GrammaCrackers, настоящее имя которой Сью Жако, стала жертвой «сваттинга» во время прямой трансляции Minecraft на Twitch. Как сообщает Dexerto, в ее дом ворвались вооруженные полицейские после ложного вызова.
Инцидент произошел вечером 18 мая во время стрим-марафона. По данным издания, к дому блогерши прибыли около 20 полицейских автомобилей, бойцы SWAT и беспилотники. Во время операции трансляция продолжалась.
На следующий день стримерша вновь вышла в эфир и рассказала подписчикам, что в момент прибытия полиции спала и сначала не поняла происходящего. По словам Жако, сотрудники правоохранительных органов вели себя спокойно и старались не попадать в кадр.
Пожилая блогерша с иронией отнеслась к ситуации. Она заявила, что получила слишком много внимания от семьи и полиции, а также впервые прокатилась в патрульной машине. После случившегося, по словам стримерши, она выпила ибупрофен и отправилась спать.
История быстро разошлась по соцсетям и вызвала волну поддержки среди пользователей. Многие зрители раскритиковали практику «сваттинга» — ложных вызовов спецслужб к блогерам и стримерам.
Организатора ложного сообщения пока не нашли. При этом поклонники GrammaCrackers напомнили, что стримерша стала популярной благодаря благотворительным эфирам. Во время трансляций ей удалось собрать десятки тысяч долларов на лечение внука, у которого ранее диагностировали рак. Позже семья сообщила, что болезнь перешла в стадию ремиссии.
Практика «сваттинга» остается серьезной проблемой для стримеров и популярных интернет-авторов. Ложные вызовы нередко приводят к масштабным полицейским операциям и могут представлять угрозу для жизни участников трансляций и окружающих.
