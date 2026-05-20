МВД Грузии сообщило о таране ворот патриархии в столице

Автомобиль протаранил ворота патриархии Грузия в центре Тбилиси. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД страны.

По данным ведомства, белый автомобиль сначала врезался в шлагбаум у въезда на территорию патриархии. После этого водитель сломал ограждение, протаранил ворота и въехал во внутренний двор. Остановить машину удалось сотрудникам охраны.

В результате происшествия никто не пострадал. На место прибыли сотрудники полиции, а сам водитель был задержан.

Местные СМИ утверждают, что мужчина вел себя агрессивно и выкрикивал оскорбления в адрес патриархии и Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о повреждении или уничтожении чужого имущества, повлекшем значительный ущерб. Грузинское законодательство предусматривает по этой статье наказание от штрафа и общественных работ до лишения свободы сроком до трех лет.

Патриархия Грузии считается одним из наиболее охраняемых религиозных объектов страны и располагается в центральной части Тбилиси рядом с административными и государственными учреждениями. После инцидента территория вокруг комплекса была временно усилена сотрудниками правоохранительных органов.

