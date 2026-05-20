В Нижегородской области убившего жену и дочь отправили на принудительное лечение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая. /ТАСС/. Суд отправил на принудительное лечение жителя города Балахны Нижегородской области, совершившего убийство своей супруги и полуторагодовалой дочери. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.
«Постановлением суда принято решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа», — говорится в сообщении.
Как установил суд, в январе 2025 года мужчина, находясь в квартире дома на улице Бумажников, в ходе ссоры с женой нанес ей множественные ножевые ранения, а также нанес удары тупым предметом по голове полуторагодовалой дочери. От полученных травм ребенок умер на месте происшествия, мать девочки была доставлена в медицинское учреждение, где позднее умерла.
Следователи возбудили уголовное дело по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Во время расследования была проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина страдает психическим расстройством, лишившим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Ранее сообщалось, что при задержании мужчина причинил себе телесные повреждения и был госпитализирован.