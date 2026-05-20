Глухарь напал на байкера и отобрал мотоцикл

В Красноярском крае мотоциклист столкнулся с глухарем. Конфликт произошел, когда группа байкеров двигалась по горной местности за поселком Удачный. Видеозапись инцидента была опубликована соцсетях.
Птица неожиданно выскочила на дорогу перед мотоциклистами. Вместо того чтобы улететь, глухарь стал агрессивно атаковать байкера и мешал ему вернуться на мотоцикл. Чтобы разрешить ситуацию, мотоциклисту пришлось использовать подручный предмет — палку.
Детали конфликта — кто вышел победителем и получили ли травмы участники — уточняются.
Ранее в индийском штате Карнатака произошла трагедия во время паломничества к храму Нагамала. На пути к святилищу леопард напал на 10-летнего мальчика, который шел вместе со своей семьей.