Муж признался в убийстве русской художницы в финской Котке

Убийство 49-летней российской художницы Александры Хинтсала в финском городе Котка расследуется, сообщает kp.ru. В совершении преступления признался ее супруг Микко, который после произошедшего сам обратился в полицию и сдался властям.
По данным следствия, тело женщины было обнаружено в ночь с 9 на 10 мая в районе Кархувуори. Именно в этот период, как установлено правоохранителями, и произошло преступление. Обстоятельства произошедшего продолжают проверяться.
После случившегося супруг погибшей признал вину и сообщил о произошедшем полиции. Информацию о трагедии передали их сыну, который в момент инцидента находился дома, но, по данным знакомых, не слышал конфликта между родителями. Ребенка направили в специализированный центр для семей, где с ним работают психологи.
Знакомые семьи отвергают версию о каком-либо национальном подтексте произошедшего. По их словам, супруги положительно относились к русской культуре, а ребенок владеет двумя языками. В окружении также отмечают, что Микко ранее не имел судимостей, работал в технической сфере и занимался литературным творчеством в любительском формате, периодически публикуя собственные тексты.
В финских источниках уточняется, что погибшая, уроженка Санкт-Петербурга, занималась художественной деятельностью, получила профильное образование и участвовала в организации выставок.
Отдельно подчеркивается, что знакомые семьи характеризуют Микко как спокойного и образованного человека, однако призывают дождаться итогов расследования и официальных выводов правоохранительных органов. Следствие в Котке продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полиция Финляндии рассматривает разные версии случившегося, однако ключевым фигурантом дела остается супруг погибшей, которому в случае обвинительного приговора может грозить до 12 лет лишения свободы.
