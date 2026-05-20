Маленькая девочка погибла после того, как мать заставила ее выпить кислоту

На северо-западе Индии восьмимесячная девочка погибла после того, как мать, по предварительным данным, якобы заставила ее выпить кислоту, пишет индийский портал Rediff.
По данным полиции, которая ведет расследование произошедшего, девочку доставили в больницу в округе Хайртал-Тиджара в штате Раджастхан. Однако врачи не смогли спасти ее и 20 мая она скончалась.
Отец ребенка Мохит утверждает, что 18 мая, пока он работал на фабрике, его супруга заставила их дочь выпить кислоту. По словам мужчины, жена сделала это в приступе ярости после того, как он не разрешил ей поехать в дом родителей. Мохит сказал, что подаст заявление в полицию с требованием принять меры в отношении супруги.
По данным полиции, в тело младенца уже передали отцу.
