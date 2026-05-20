В Удмуртии ревнивый муж избил жену и обмотал ее скотчем

В Удмуртии перед судом предстанет 42-летний мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы и угрозах в адрес своей супруги. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает республиканское управление Следственного комитета России.
По версии следствия, инцидент произошёл в одном из сельских населённых пунктов на почве ревности. Во время конфликта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие к женщине, после чего ограничил её свободу, связав руки и ноги, и стал угрожать расправой.
Пострадавшей удалось освободиться, когда обвиняемый покинул дом, и обратиться за помощью к правоохранителям. Вскоре мужчина был задержан, а расследование завершено, после чего дело передали в районный суд.
