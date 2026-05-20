В Италии подросток умер из-за мороженого

В Италии произошла трагедия: 16-летний подросток скончался после употребления мороженого, вызвавшего тяжелую аллергическую реакцию. Симптомы начали проявляться практически сразу после того, как он попробовал десерт в кафе вместе с друзьями, пишет Mirror.
Юношу срочно доставили к отцу, который попытался оказать помощь, введя препарат против аллергии, однако это не помогло спасти его жизнь. Состояние подростка стремительно ухудшилось из-за анафилактического шока.
По словам родственников, он знал о своей сильной аллергии на молочные белки и обычно тщательно проверял состав продуктов. В заведении также были осведомлены о его особенностях и предлагали безопасный вариант, однако предполагается, что следы молока могли попасть в десерт из-за перекрестного контакта при приготовлении.
Ранее в австралийском штате Новый Южный Уэльс внезапно скончался 16-летний подросток Джереми Уэбб, он съел говяжьи колбаски на пикнике, после чего задохнулся.