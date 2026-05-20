Массовое отравление школьников произошло в детском лагере под Магнитогорском

Инцидент произошел во время слета «Профиль будущего» в лагере «Уральские зори» на озере Банном под Магнитогорском. Мероприятие собрало 150 школьников в возрасте 11−15 лет из Челябинской области — среди них сироты и дети из малоимущих семей. Слет должен был завершиться 21 мая, однако 20 мая участники начали массово жаловаться на тошноту, рвоту, диарею и температуру. По словам очевидцев, число заболевших превысило несколько десятков человек, забит целый корпус.