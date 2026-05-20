Массовое отравление школьников произошло в детском лагере под Магнитогорском

На Урале во время слета в детском лагере произошло массовое отравление. Об этом в среду, 20 мая, сообщает 74.RU.
Инцидент произошел во время слета «Профиль будущего» в лагере «Уральские зори» на озере Банном под Магнитогорском. Мероприятие собрало 150 школьников в возрасте 11−15 лет из Челябинской области — среди них сироты и дети из малоимущих семей. Слет должен был завершиться 21 мая, однако 20 мая участники начали массово жаловаться на тошноту, рвоту, диарею и температуру. По словам очевидцев, число заболевших превысило несколько десятков человек, забит целый корпус.
В региональном Министерстве социальных отношений подтвердили факт заболевания, но назвали более скромные цифры. По официальным данным, пострадали пятеро детей. У двоих диагностирована кишечная инфекция, у троих — ОРВИ. Заболевших изолировали и обеспечили лекарствами, госпитализация не потребовалась.
На место выехали представители администрации Магнитогорска. Сотрудники Роспотребнадзора взяли суточные пробы и анализы у персонала пищеблока для выяснения причины заболевания, говорится в сообщении.
Ранее 96 человек отравились в школе № 39 в Санкт-Петербурге. Причиной послужило заражение острой кишечной инфекцией. Плохо стало как ученикам, так и сотрудникам учреждения. Роспотребнадзор завершил комплекс необходимых мероприятий по ликвидации очага норовирусной инфекции.