В ЮАР расследуют расправу над пожилой "колдуньей"

В ЮАР в провинции Восточный Кейп расследуется убийство 75-летней женщины Нокхансалы Сидики, которую родственники обвинили в колдовстве, сообщает издание The Citizen. По данным следствия, пенсионерку вывели из дома и избили у водоема.
По предварительной информации, женщину вместе с родственниками отвели к ручью, где ей были предъявлены обвинения в колдовстве. После этого на нее напали, избили, используя деревянную доску, а затем бросили в воду.
Тело пожилой женщины было обнаружено рядом с ручьем. Экспертиза зафиксировала следы травм на голове и лице, а также признаки удушения в области шеи. Нападавшие с места происшествия скрылись, их поиски продолжаются.
Следственные органы региона продолжают устанавливать всех участников инцидента и проверяют обстоятельства произошедшего. Рассматривается версия группового нападения на почве суеверий.
В ряде районов Южной Африки до сих пор фиксируются случаи насилия, связанные с обвинениями в колдовстве, особенно в сельских общинах. Правоохранительные органы страны периодически проводят кампании, направленные на снижение подобных преступлений и разъяснение уголовной ответственности за самосуд.
Читайте также: Зеленский провел переговоры с британским премьером.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.