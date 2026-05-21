Два человека пострадали при атаке БПЛА на Ставропольский край

В результате налета беспилотников (БПЛА) на Ставрополье пострадали два человека — сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Об этом в среду, 20 мая, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
По его словам, один из пострадавших получил медицинскую помощь амбулаторно, второй госпитализирован в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Врачи делают все необходимое.
— Силы ПВО отразили сегодняшний налет на Ставрополье, один из самых серьезных за все время, — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Основная часть БПЛА направлялась в сторону Невинномысска. В промзоне разрушений нет, инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждена. В местах падения обломков беспилотников работают соответствующие службы.
В этот же день Владимиров сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на Успенское кладбище и территорию детского сада в Ставрополе.