Два человека пострадали при атаке БПЛА на Ставропольский край

В результате налета беспилотников (БПЛА) на Ставрополье пострадали два человека — сотрудники предприятий промзоны Невинномысска. Об этом в среду, 20 мая, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, один из пострадавших получил медицинскую помощь амбулаторно, второй госпитализирован в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Врачи делают все необходимое.

— Силы ПВО отразили сегодняшний налет на Ставрополье, один из самых серьезных за все время, — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Основная часть БПЛА направлялась в сторону Невинномысска. В промзоне разрушений нет, инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждена. В местах падения обломков беспилотников работают соответствующие службы.

В этот же день Владимиров сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на Успенское кладбище и территорию детского сада в Ставрополе.

