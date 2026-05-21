Водитель перевернувшейся на Байкале лодки не имел прав, ему грозит до семи лет

У водителя лодки, которая перевернулась на Байкале, не было прав. Он и владелец судна задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом в среду, 20 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, среди задержанных — 49-летний водитель судна Александр Ц. У него не было прав на управление маломерным судном. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Владелец лодки также задержан. Он не поставил судно на учет и допустил к управлению водителя без прав. Ему грозит до 10 лет колонии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, на лодке находилось 17 туристов (допустимо не более 12), и все пассажиры были без спасательных жилетов.

Среди погибших — три пенсионерки, хозяйка адвокатского бюро и мужчина из Подмосковья, говорится в сообщении.

Все туристы, находившиеся на борту, приехали на Байкал из Подмосковья. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».