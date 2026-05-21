Al Hadath: лагерь оппозиционных Ирану отрядов подвергся ракетному обстрелу близ Эрбиля

РАБАТ, 21 мая. /ТАСС/. Позиции военизированных отрядов, оппозиционных властям в Тегеране, подверглись ракетному обстрелу близ города Эрбиль в регионе Иракский Курдистан. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
По его информации, «лагерь иранских оппозиционных формирований в местечке Джезникан, расположенном севернее иракского города Эрбиль, был атакован несколькими ракетами с территории Ирана». О возможных пострадавших в результате нападения информации пока нет.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа.