Депортируемого насильника отправили в Турцию в самолете с детьми

Видео, снятое во время вылета рейса из лондонского аэропорта Гатвик в Турцию, вызвало резонанс в Сети. По информации газеты The Sun, на борту самолёта оказался депортируемый мужчина, ранее осуждённый за тяжкое преступление, связанное с насилием.
Очевидцы рассказали, что перед посадкой мужчину доставили к воздушному судну в наручниках под конвоем сотрудников службы безопасности. По словам одного из пассажиров, мужчину разместили в салоне неподалёку от семей с детьми, что вызвало беспокойство среди людей на борту. Во время полёта он вел себя агрессивно и плевался в пассажиров.
Пассажир, ставший свидетелем происходящего, отметил, что ситуация вызвала у него и других тревогу из-за близкого соседства с конвоируемым. Он также заявил, что место вокруг мужчины пытались изолировать от остальных пассажиров с помощью жилетов.
«Парень выглядел как психопат с татуировкой на шее и лице — его не следовало сажать на этот рейс. На борту были семьи с детьми, которые не должны были проходить через такой опыт», — отметил один из очевидцев.
Ранее в США вынесли приговор йеменцу Мохаммеду Али, устроившему скандал на борту авиакомпании JetBlue в апреле 2023 года. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения Али начал приставать к пассажирке, трогая её волосы, руку и грудь.