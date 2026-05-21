Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

200 тысяч за «зеленый коридор»: в Приморье будут судить таможенника-посредника бизнеса

Прокуратура Артема утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки должностному лицу таможенного органа.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на надзорное ведомство.

Фигурантом дела стал 36-летний житель Приморья.

По версии следствия, с апреля 2024 года по декабрь 2025 года он передавал деньги начальнику Дальневосточного таможенного поста центра электронного декларирования в Артеме.

Следователи считают, что обвиняемый действовал в интересах коммерческой компании, заинтересованной в ускоренном прохождении таможенных процедур.

Общая сумма незаконного вознаграждения, по данным правоохранительных органов, составила 200 тысяч рублей.

Как полагает следствие, деньги предназначались за быстрое оформление документов и беспрепятственный выпуск деклараций на товары, поступавшие из-за рубежа.

Факт противоправной деятельности выявили сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.