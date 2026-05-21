200 тысяч за «зеленый коридор»: в Приморье будут судить таможенника-посредника бизнеса

Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на надзорное ведомство.
Фигурантом дела стал 36-летний житель Приморья.
По версии следствия, с апреля 2024 года по декабрь 2025 года он передавал деньги начальнику Дальневосточного таможенного поста центра электронного декларирования в Артеме.
Следователи считают, что обвиняемый действовал в интересах коммерческой компании, заинтересованной в ускоренном прохождении таможенных процедур.
Общая сумма незаконного вознаграждения, по данным правоохранительных органов, составила 200 тысяч рублей.
Как полагает следствие, деньги предназначались за быстрое оформление документов и беспрепятственный выпуск деклараций на товары, поступавшие из-за рубежа.
Факт противоправной деятельности выявили сотрудники управления ФСБ по Приморскому краю.
Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.