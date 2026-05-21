На Украине уволили полицейских, крышевавших местные порностудии

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что руководители полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях Украины подозреваются в получении взяток за бездействие в отношении порностудий. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обогащении.