На Украине уволили полицейских, крышевавших местные порностудии

Руководители областных подразделений полиции на Украине, которые подозреваются в содействии деятельности порностудий, отстранены от исполнения обязанностей, сообщают украинские СМИ.
Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что руководители полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях Украины подозреваются в получении взяток за бездействие в отношении порностудий. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обогащении.
Расследование дела проводится совместно с офисом генерального прокурора и Службой безопасности Украины.
Во время обысков у руководителей территориальных подразделений полиции также изъяли элитный автопарк из шести автомобилей, швейцарские часы и более 500 тысяч долларов наличными.