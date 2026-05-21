Торнадо в Забайкалье оставил жителей без крыши над головой

В Забайкалье обрушился торнадо и сорвал крышу одного из домов россиян. Последствия стихии сняли на видео, которое в среду, 20 мая, опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».
Инцидент произошел в городе Петровск-Забайкальский. На кадрах видно, как порывами мощного ветра сносит кровлю частного дома. Жильцы остались без крыши над головой. Информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении.
Ранее минимум 10 человек пострадали в результате торнадо в городе Инид в американском штате Оклахома. Кроме того, мощный вихрь нанес незначительные повреждения базе ВВС США Вэнс. На территории объекта никто не пострадал.
1 апреля на греческий остров Крит налетела песчаная буря. Из-за принесенного из пустыни Сахары песка небо окрасилось в оранжево-красный цвет.
До этого в американском штате Южная Дакота очевидцы записали на видео несколько торнадо. При этом метеорологическая служба сообщала о надвигающейся на регион сильной грозе. Также там предупреждали о возможном выпадении града размером с теннисный мяч и усилении ветра до скорости 96 километра в час.