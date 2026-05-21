В Тульской области пропала трехлетняя девочка: СК уже возбудил дело

ЧП случилось в Тульской области 20 мая. В рабочем поселке Дубна пропала трехлетняя девочка. Маленькую Веронику уже начали искать. Как заявили в СК РФ по Тульской области, возбуждено уголовное дело по факту пропажи ребенка.
На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники СК, полиции и волонтеры ведут поиски ребенка. Более подробной информации о ЧП в настоящий момент нет.
«Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 3-летней Вероники Воробьевой», — уведомили в региональном СК.
Поиски пропавшего ребенка ранее успешно завершились в Самаре. Утром 18 мая 11-летний мальчик ушел из дома в школу. Однако на уроках он не появился. Ребенка искали больше суток. Шестиклассника нашли местные жители. Его вернули родителям.