Жительница Уссурийска отдала мошенникам более 4 млн рублей

В Уссурийске возбуждено уголовное дело после крупного мошенничества, жертвой которого стала местная жительница.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры. По данным надзорного ведомства, 53-летней женщине через мессенджер позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Собеседники заявили, что на ее имя якобы открыт счет для перевода денег в «недружественную страну». Чтобы избежать последствий, злоумышленники убедили женщину снять накопления со счета и передать их курьеру для «обеспечения безопасности средств».

Находясь на улице Некрасова в Уссурийске, потерпевшая передала мошенникам более четырех миллионов рублей наличными. Лишь спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана, после чего обратилась в полицию. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

В прокуратуре сообщили, что расследование и установление всех причастных лиц находятся на контроле надзорного ведомства.