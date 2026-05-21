Жительница Уссурийска отдала мошенникам более 4 млн рублей

Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры. По данным надзорного ведомства, 53-летней женщине через мессенджер позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Собеседники заявили, что на ее имя якобы открыт счет для перевода денег в «недружественную страну». Чтобы избежать последствий, злоумышленники убедили женщину снять накопления со счета и передать их курьеру для «обеспечения безопасности средств».