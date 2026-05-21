Огонь уничтожил десятки построек в Архангельской области

В гаражной зоне за улицей Советской в городе Мирный Архангельской области произошел крупный пожар. Огнем уничтожено уже несколько десятков построек. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.
К тушению привлечены силы и средства СПСЧ № 4, Мирнинской ПАСС, пожарные Минобороны РФ и Плесецкого округа.
