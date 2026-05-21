В Новосибирске СК начал проверку смерти 23-летнего парня от сепсиса

В Новосибирске СКР начала проверку по факту смерти 23-летнего рабочего Даниила Конарского от сепсиса, пневмонии и плеврита. Об этом сообщили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.
Даниил Конарский простудился 1 марта и взял больничный. Назначенные участковым антибиотики не помогали, через 10 дней рентген показал жидкость в правом легком. Парня забрали в больницу, там сделали пункцию, провели дренаж и выпустили жидкость, затем наложили швы и выписали 25 марта с улучшением.
Дома Даниилу стало хуже, врач советовала пить железо и фолиевую кислоту для повышения гемоглобина. У парня повышалась температура, никаких экстренных обследований и назначений в поликлинике не дали. Контрольное КТ должно быть 2 апреля, но накануне начались боли:
— В ночь на 2 апреля началась одышка, он уже не мог встать с кровати. Мы вызвали скорую, у него сильно упало давление. Врачи скорой стали быстро колоть ему лекарства, поднимать давление. Мы поехали в больницу, в дороге я взяла сына за руку: он старался держаться, пытался шутить. Ночь сын провел в реанимации, а утром 2 апреля мне позвонили и сказали: «Ваш сын умер, у него остановилось сердце», — сообщила КП-Новосибирск Оксана, мама Даниила.
В справке о смерти указали причины: «Шок септический, плеврит серозно-фибриозный, пневмония долевая». На фоне этого обнаружили «гипертензивную болезнь сердечно-сосудистую с сердечной недостаточностью». Родные заподозрили ошибки врачей и обратились к медицинскому адвокату Марине Сорокиной. Следователи начали проверку:
— По публикации в СМИ зарегистрирована процессуальная проверка по признакам статьи 109 УК РФ, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе регионального Следкома.