В ЮАР родственники обвинили пожилую женщину в колдовстве и утопили

В ЮАР 75-летняя женщина, обвиненная в колдовстве, стала жертвой самосуда.

Источник: Аргументы и факты

В ЮАР 75-летняя женщина стала жертвой самосуда, в ходе которого ее избили и утопили из-за подозрений в занятии колдовством, сообщает Daily Star.

Инцидент произошел 17 мая в Нгкобо. Согласно данным полиции, родственники пожилой женщины увели ее из дома и отвели к близлежащему ручью.

Как указано в полицейском отчете, там она была обвинена в колдовстве, после чего подверглась избиению доской и в конечном итоге была утоплена.

Позже ее тело было найдено у ручья с множественными травмами головы и лица, а также признаками удушения на шее. Подозреваемые лица скрылись с места преступления, ведется их розыск.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина зверски расправился с дочерью бензопилой за подделку оценок в школьном дневнике.