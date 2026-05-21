В ЮАР родственники обвинили пожилую женщину в колдовстве и утопили

В ЮАР 75-летняя женщина стала жертвой самосуда, в ходе которого ее избили и утопили из-за подозрений в занятии колдовством, сообщает Daily Star.
Инцидент произошел 17 мая в Нгкобо. Согласно данным полиции, родственники пожилой женщины увели ее из дома и отвели к близлежащему ручью.
Как указано в полицейском отчете, там она была обвинена в колдовстве, после чего подверглась избиению доской и в конечном итоге была утоплена.
Позже ее тело было найдено у ручья с множественными травмами головы и лица, а также признаками удушения на шее. Подозреваемые лица скрылись с места преступления, ведется их розыск.
