Трехлетняя девочка пропала без вести в Тульской области

20 мая в Тульской области пропала без вести трехлетняя девочка. В связи с этим Следственным комитетом РФ по региону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
Ребенок пропал в среду в поселке Дубна. Перед этим девочка каталась на детском беговеле синего цвета, который был обнаружен в процессе поисковых мероприятий.
На текущий момент в населенном пункте работает следственно-оперативная группа. В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники спасательных служб, представители правоохранительных органов и добровольцы.
