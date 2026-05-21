Трехлетняя девочка пропала без вести в Тульской области

СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения трехлетней девочки в Тульской области.

Источник: Аргументы и факты

20 мая в Тульской области пропала без вести трехлетняя девочка. В связи с этим Следственным комитетом РФ по региону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенок пропал в среду в поселке Дубна. Перед этим девочка каталась на детском беговеле синего цвета, который был обнаружен в процессе поисковых мероприятий.

На текущий момент в населенном пункте работает следственно-оперативная группа. В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники спасательных служб, представители правоохранительных органов и добровольцы.

Ранее в Самаре завершились поиски 11-летнего мальчика. Ребенка удалось обнаружить живым.