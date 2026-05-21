Трехлетняя девочка пропала в поселке Дубна Тульской области

В поселке Дубна Тульской области пропала трехлетняя девочка. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По предварительным данным, девочка пропала 20 мая 2026 года. На месте работает следственно-оперативная группа. К поискам подключились следователи, полицейские, спасатели и волонтеры.
Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова. Всех, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефону 112, говорится в сообщении.
