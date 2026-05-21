Трехлетняя девочка пропала в поселке Дубна Тульской области

Трое подростков ушли гулять и не вернулись 7 марта. На их поиски выдвинулись спасатели, водолазы, а также добровольцы отряда «ЛизаАлерт». 11 марта нашли тело одного из пропавших мальчиков. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где дети провалились под лед. Спустя два дня спасатели нашли тело второго мальчика. Позже спасатели обнаружили тело третьего ребенка 17 марта. Девочку нашли в 10 километрах от места, где дети провалились под лед.