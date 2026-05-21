Пятеро детей получили ожоги глаз из-за халатности воспитателя во Владивостоке

Суд во Владивостоке вынес приговор воспитательнице детского сада, причинившей вред здоровью пятерых дошкольников, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Суд признал воспитателя виновной в совершении преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет), назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься воспитательно-педагогической деятельностью сроком на 1 год», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина включила в групповой комнате бактерицидную лампу, зная о том, что её использование запрещено в присутствии людей. В этот момент дети остались без присмотра, что привело к термическим ожогам роговицы глаз у нескольких воспитанников.
Приговор вступил в законную силу.
