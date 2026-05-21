Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Архангельской области крупный пожар охватил гаражи

Крупный пожар произошел в городе Мирный, где огонь уничтожил несколько десятков построек, сообщает городская администрация.

Крупный пожар произошел в городе Мирный, где огонь уничтожил несколько десятков построек, сообщает городская администрация. Возгорание произошло в гаражной зоне за улицей Советской.

По данным властей, информация о пожаре была опубликована в официальном сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте». К моменту распространения информации огонь уже охватил значительную территорию.

Для ликвидации возгорания были привлечены сотрудники Специальной пожарно-спасательной части, а также специалисты Мирнинской профессиональной аварийно-спасательной службы. Работы на месте продолжаются.

О причинах возникновения пожара и возможных пострадавших на данный момент официально не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Мирный является городом в Архангельской области, рядом с которым расположен космодром Плесецк. В подобных случаях пожарные подразделения региона задействуют усиленные расчеты для предотвращения распространения огня на соседние объекты и инфраструктуру.

Весной и летом риск крупных возгораний в хозяйственных и гаражных кооперативах традиционно возрастает из-за плотной застройки, хранения горючих материалов и быстрого распространения огня между постройками.

Читайте также: Трехлетняя девочка пропала в Тульской области.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.