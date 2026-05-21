В Архангельской области крупный пожар охватил гаражи

Крупный пожар произошел в городе Мирный, где огонь уничтожил несколько десятков построек, сообщает городская администрация. Возгорание произошло в гаражной зоне за улицей Советской.
По данным властей, информация о пожаре была опубликована в официальном сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте». К моменту распространения информации огонь уже охватил значительную территорию.
Для ликвидации возгорания были привлечены сотрудники Специальной пожарно-спасательной части, а также специалисты Мирнинской профессиональной аварийно-спасательной службы. Работы на месте продолжаются.
О причинах возникновения пожара и возможных пострадавших на данный момент официально не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Мирный является городом в Архангельской области, рядом с которым расположен космодром Плесецк. В подобных случаях пожарные подразделения региона задействуют усиленные расчеты для предотвращения распространения огня на соседние объекты и инфраструктуру.
Весной и летом риск крупных возгораний в хозяйственных и гаражных кооперативах традиционно возрастает из-за плотной застройки, хранения горючих материалов и быстрого распространения огня между постройками.
Читайте также: Трехлетняя девочка пропала в Тульской области.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.