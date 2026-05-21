Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске водитель маршрута № 16К нарушил правила дорожного движения

Мужчина проехал под запрещающий знак «Въезд запрещён».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске автоинспекторы выявили и наказали водителя автобуса за грубое нарушение правил дорожного движения. Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла видеозапись из соцсетей: на ней видно, как маршрутный автобус № 16К проезжает под запрещающий знак «Въезд запрещён» на улице Горького.

— Личность водителя установили быстро — им оказался 57-летний мужчина. Помимо привлечения к ответственности, с ним провели разъяснительную беседу, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.

Инспекторы подробно рассказали ему о том, к каким опасным последствиям могут привести подобные нарушения.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Осинском районе водитель иномарки погиб в ДТП.

В момент аварии водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.