Суд во Владивостоке приговорил мужчину к девяти годам за убийство 1995 года

Первореченский районный суд Владивостока приговорил 51‑летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы за убийство, совершённое ещё в 1995 году. О приговоре в уголовном деле написал Telegram‑канал «Прокуратура Приморского края».
Суд с учётом позиции прокурора признал мужчину виновным в преступлении по пункту «н» статьи 102 УК РСФСР — умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершённом по предварительному сговору группой лиц.
По данным прокуратуры, подсудимый, руководствуясь личными неприязненными отношениями с ранее знакомым потерпевшим, решил убить его и заранее согласовал этот план со вторым участником. Вдвоём они разработали подробный сценарий преступления.
Злоумышленники проникли в квартиру потерпевшего, где связали его соседа и ввели ему вещество с седативным эффектом, чтобы лишить его возможности сопротивляться. Затем они дождались возвращения хозяина.
После возвращения потерпевшего оба фигуранта нанесли ему не менее двух ударов предметом, конструктивно схожим с ножом. В ходе завязавшейся борьбы один из соучастников произвёл не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, причинив потерпевшему телесные повреждения, которые привели к его смерти. После этого злоумышленники скрылись с места происшествия.
Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы. В отношении второго участника дела уголовное преследование прекращено в связи с его смертью. Приговор пока не вступил в законную силу.