Водитель фуры уснул за рулём и погиб в массовом ДТП на трассе под Новосибирском

По предварительным данным, водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом 1983 года рождения двигался со стороны Омска в направлении Новосибирска. В какой-то момент мужчина предположительно уснул за рулём, потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения.
Там фура врезалась в двигавшийся навстречу «Ситрак» с полуприцепом, после чего «Скания» столкнулась ещё с одним встречным автомобилем — «КАМАЗом» также в составе полуприцепа.
От полученных травм водитель «Скании» скончался на месте происшествия. Все обстоятельства смертельной аварии сейчас устанавливаются.