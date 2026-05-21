Водитель фуры уснул за рулём и погиб в массовом ДТП на трассе под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло 20 мая в Чановском районе Новосибирской области. На 1090-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись сразу три большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Источник: ГИБДД

По предварительным данным, водитель автомобиля «Скания» с полуприцепом 1983 года рождения двигался со стороны Омска в направлении Новосибирска. В какой-то момент мужчина предположительно уснул за рулём, потерял контроль над управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там фура врезалась в двигавшийся навстречу «Ситрак» с полуприцепом, после чего «Скания» столкнулась ещё с одним встречным автомобилем — «КАМАЗом» также в составе полуприцепа.

От полученных травм водитель «Скании» скончался на месте происшествия. Все обстоятельства смертельной аварии сейчас устанавливаются.