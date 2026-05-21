В Уссурийске таксист назвал мошеннику код из СМС и лишился 26 тысяч рублей

Дальше водителю начали приходить СМС-сообщения с кодами. Не вникая, он передавал их звонившему. На самом деле это были коды доступа к банковским приложениям. Зайдя в профиль таксиста, мошенники перевели с его счета 26 600 рублей на подконтрольные им счета. После этого аферисты написали водителю сообщение: «Вас обманули». Только тогда мужчина понял, что произошло, и обратился в полицию.