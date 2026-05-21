Хабаровчанин отсудил у мэрии 300 тысяч рублей за ремонт автомобиля

Краснофлотский районный суд Хабаровска обязал администрацию города выплатить мужчине 300 тысяч рублей. Как сказано в решении, авто местного жителя затопило из-за неисправности ливневой канализации. Коммунальный объект находится в муниципальной собственности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инцидент произошел в августе 2023 года, рассказали в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края. Мужчина припарковал транспортное средство во дворе многоквартирного дома на улице Тихоокеанской. В тот день шел сильный дождь, однако уйти воде было некуда: в ливневой системе образовался засор. Машину пострадавшего затопило, в негодное состояние пришли двигатель, коробка передач, ходовая часть и электрооборудование.
— Обнаружив свой автомобиль затопленным, истец незамедлительно обратился в управляющую компанию, которая составила акт осмотра поврежденного имущества, — установлено в суде.
Провели досудебное разбирательство. Выяснилось, что объект принадлежит городской администрации, а ответственность за содержание инженерной инфраструктуры на этом участке несла мэрия. По оценке независимой экспертизы ущерб оценили в 300 тысяч рублей. Именно такую сумму суд постановил взыскать с местных властей в пользу пострадавшего для покрытия расходов на ремонт.
Ответчик не стал обжаловать решение, и оно вступило в силу.