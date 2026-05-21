Мошенники предлагают проверить график отключения горячей воды жителям Приморья

Жителей Приморья атакуют мошенники, которые под видом графиков отключения горячей воды пытаются выманить личные данные. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах и по электронной почте, призывая срочно проверить информацию, чтобы не остаться без воды, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Проверить график отключения горячей воды предлагают мошенники жителям Приморья. Такие сообщения преступники рассылают в мессенджерах или по электронной почте — предлагают перейти по ссылке или скачать специальный файл», — говорится в сообщении.
Эксперты Киберполиции России поясняют, что последствия зависят от того, что именно сделает человек. Если перейти по ссылке, то откроется поддельный сайт, похожий на страницу управляющей компании (УК) или городских служб. При попытке зарегистрироваться жертве придет пароль, который на самом деле уйдет мошенникам. Так они получат доступ к аккаунту на «Госуслугах» (6+).
Если скачать и открыть файл, то на смартфоне или компьютере окажется вредоносная программа. Она способна украсть пароли от банковских карт и онлайн-банков, прочитать переписку, забрать контакты, а в худшем случае — полностью заблокировать устройство. Более того, ваш телефон могут использовать для атак на других людей.
Специалисты отмечают, что УК редко рассылают графики отключения воды через СМС или мессенджеры. Обычно информацию публикуют на официальном сайте или на стендах в подъездах.
Напомним, что недавно жительница Приморья лишилась крупной суммы, поверив мошенникам, представившимся сотрудниками ЦБ.