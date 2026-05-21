Попадание БПЛА в жилой дом в Перми квалифицировали терактом

Попадание БПЛА в жилой дом Перми квалифицировали терактом, заявил и.о. министра территориальной безопасности по региону Альберта Марданова.
20 мая руководитель ведомства провёл прямой эфир с жителями ВКонтакте, где ответил на интересующие вопросы граждан. Во время эфира Марданов рассказал о ситуации с падением беспилотника.
«Когда случилось попадание в дом, губернатор Дмитрий Николаевич Махонин сразу же выехал на место теракта. Это квалифицируется как теракт», — заявил глава министерства.
Напомним, 7 мая в одну из высоток Перми попал БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Жителей дома эвакуировали, а в здании восстановили кровлю, окна и фасад. После этого владельцам квартир разрешили вернуться. На следующий день после атаки было принято решение открыть в Перми подразделение БАРС, которое займётся борьбой с беспилотниками.