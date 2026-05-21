Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попадание БПЛА в жилой дом в Перми квалифицировали терактом

Работы по восстановлению здания уже завершились.

Попадание БПЛА в жилой дом Перми квалифицировали терактом, заявил и.о. министра территориальной безопасности по региону Альберта Марданова.

20 мая руководитель ведомства провёл прямой эфир с жителями ВКонтакте, где ответил на интересующие вопросы граждан. Во время эфира Марданов рассказал о ситуации с падением беспилотника.

«Когда случилось попадание в дом, губернатор Дмитрий Николаевич Махонин сразу же выехал на место теракта. Это квалифицируется как теракт», — заявил глава министерства.

Напомним, 7 мая в одну из высоток Перми попал БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. Жителей дома эвакуировали, а в здании восстановили кровлю, окна и фасад. После этого владельцам квартир разрешили вернуться. На следующий день после атаки было принято решение открыть в Перми подразделение БАРС, которое займётся борьбой с беспилотниками.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше