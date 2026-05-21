В Приморье мужчину осудили за убийство 31-летней давности

«Собранные следственными органами СКР по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по уголовному делу об убийстве 31-летней давности на улице Невской во Владивостоке. В совершении преступления признаны виновными два местных жителя (п. “н” ст. 102 УК РСФСР (в ред. Закона РФ от 24.04.1995 № 61-ФЗ). Суд назначил одному из фигурантов наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.