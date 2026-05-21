В Приморье мужчину осудили за убийство 31-летней давности

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Суд в Приморье приговорил мужчину к девяти годам колонии за убийство 31-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
«Собранные следственными органами СКР по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по уголовному делу об убийстве 31-летней давности на улице Невской во Владивостоке. В совершении преступления признаны виновными два местных жителя (п. “н” ст. 102 УК РСФСР (в ред. Закона РФ от 24.04.1995 № 61-ФЗ). Суд назначил одному из фигурантов наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что между потерпевшим и одним из фигурантов дела возник конфликт. Затем соучастники договорились об убийстве. Они узнали адрес и прибыли на квартиру. Там оказался сосед потерпевшего, которому фигуранты вкололи снотворное.
«Спустя некоторое время в квартиру зашел потерпевший, между ним и первым соучастником завязалась драка, в ходе которой фигурант произвел два выстрела в область груди мужчины, от полученного ранения наступила смерть последнего», — добавили в ведомстве.
Там заключили, что спустя 30 лет следователи установили свидетеля, который проживает на Сахалине. После этого фигурантов удалось задержать в Хабаровском и Краснодарском краях. В отношении одного из мужчин уголовное дело прекращено в связи со смертью.