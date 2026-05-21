В США в холодильнике гостиничного номера нашли останки младенца

В США женщина довела до гибели ребенка и спрятала его останки в холодильнике гостиничного номера.

Источник: Аргументы и факты

В штате Аризона в США 31-летнюю Охру Манакаху обвинили в гибели ее 18-месячного сына, сообщает AZ Family.

17 мая Манакаха обратилась в службу экстренной помощи 911. По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в номере гостиницы тело малыша, упакованное в сумку и помещенное в холодильник.

Согласно показаниям самой Манакахи, 29 апреля, когда ребенок стал проявлять беспокойство и плакать, она, раздраженная его поведением, сильно встряхнула его, бросив в кроватку. В результате малыша начало рвать, он выглядел слабым и вялым, отказывался от еды. Женщина не обратилась за медицинской помощью и не сообщила о случившемся родственникам, опасаясь возможных последствий.

В начале мая Манакаха покинула гостиницу, чтобы пройти обязательный тест на употребление наркотиков, отправив старших детей в школу. По возвращении она обнаружила, что ребенок мертв. После этого она поместила тело в холодильник и оставила там на две недели. Причины, побудившие ее обратиться в полицию спустя две недели, остаются неизвестными.

Ранее Манакаха имела судимости за различные правонарушения, включая нападение с применением оружия, вождение в состоянии алкогольного опьянения, умышленное повреждение имущества и нарушение общественного порядка.

Ранее сообщалось, что американца оправдали в суде спустя 26 лет тюрьмы по делу о гибели ребёнка.

