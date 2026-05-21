В Лесосибирске опекуна обвиняют в растрате миллиона рублей младшего брата

В Лесосибирске местного жителя обвиняют в том, что он незаконно потратил на личные нужды более миллиона рублей своего несовершеннолетнего брата. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, в 2023 году после смерти родителей 38-летний мужчина стал официальным попечителем младшего брата. На содержание ребенка регулярно поступали денежные выплаты. С января 2024 по март 2026 года фигурант систематически забирал эти средства и тратил их на собственные нужды. Общая сумма причиненного малолетнему ущерба превысила один миллион рублей.
В отношении лесосибирца завершили расследование уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Материалы передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего дело направят в суд.