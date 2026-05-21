Дорогу закрыли из-за упавшей на трассу опоры ЛЭП в Акмолинской области

Опора ЛЭП упала на трассе в Акмолинской области — провода оказались на проезжей части. Очевидцы сняли произошедшее на видео, а местные власти прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в паблике kokshe_city_03. На кадрах видно упавшую опору ЛЭП и провода на проезжей части.

Автор ролика сообщает, что из-за произошедшего инцидента машины не могут проехать.

Случившееся прокомментировали в акимате Астраханского района Акмолинской области.

«На республиканской трассе Алматы — Екатеринбург, вблизи поселка Косколь Староколутонского сельского округа, по предварительным данным, произошло падение опоры высоковольтной линии электропередачи ВЛ-500 на проезжую часть», — заявили в ведомстве.

В связи с угрозой жизни и безопасности граждан движение на данном участке было временно перекрыто.

Ситуация — на контроле местных исполнительных органов.