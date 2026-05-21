Скрывался 14 лет: в РФ ищут подельников лидера ОПГ, изображавшего писателя

Случай с Семёном Ермолинским, который много лет числился в розыске за совершение убийств в составе ОПГ в Екатеринбурге, как выяснилось, долгое время скрывался в Белоруссии, где жил по поддельным документам. Криминалист Анатолий Кустов рассказал aif.ru, насколько часто преступникам удаётся годами оставаться незамеченными. По мнению эксперта, такие ситуации нельзя назвать массовыми, однако они периодически встречаются.
Семён Ермолинский — фигурант громкого уголовного дела, входивший в банду «Чистильщики», на счету которой 16 убийств. С 2012 года он находился в международном розыске, однако скрылся в Белоруссии, где, по информации СМИ, жил по поддельным документам на имя Андрея Миллера. Под этим псевдонимом он стал довольно известным писателем в жанрах хоррор и тёмное фэнтези, тщательно скрывая свою внешность и избегая публичности. Опасаясь разоблачения, он не стал обращаться к врачам при заражении коронавирусом и в итоге скончался от осложнений болезни. Произошло это в декабре 2023 года в Минске. О том, что один из самых разыскиваемых преступников мертв, aif.ru стало известно в июне 2025 года, подробности жизни Ермолинского после бегства из РФ стали известны сейчас.
«Случаи, когда преступникам удается очень долго скрываться, встречаются нечасто. Однако у нас ежегодно остаются тысячи нераскрытых преступлений, соответственно, и преступники не найдены и не задержаны. Они умеют скрываться и прятать следы», — сказал Кустов.
При этом эксперт отметил, что сейчас шансы найти беглецов значительно выросли благодаря развитию технологий.
«В настоящее время внедрены цифровые технологии, и, где бы преступник ни находился, его можно обнаружить. Сейчас это помогает в раскрытии преступлений, совершённых 20−30 лет назад. Разработано много методик на основе искусственного интеллекта, нейросетей, позволяющие повторно исследовать сохранённые в архивах следы и в итоге задерживать виновных», — отметил Кустов.
При этом эксперт добавил, что люди, которые знали, кем на самом деле был Миллер и покрывали его, теоретически могут быть наказаны.
«Если они осуществляли сокрытие преступника, то есть совершали действия такого характера, то да, им может грозить наказание. Однако необходимо учитывать сроки привлечения к уголовной ответственности», — подытожил Кустов.
Поклонники творчества Миллера (Ермолинского), с которыми связался aif.ru, комментировать историю не захотели.