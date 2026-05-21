Криминалист Кустов озвучил сценарий ужасной смерти убийцы Ермолинского

Криминалист Анатолий Кустов объяснил aif.ru, почему разыскиваемый за совершение убийств в РФ Семён Ермолинский, скрывшийся в Белоруссии, и много лет проживший там по поддельным документам, оставил свой настоящий паспорт.
Семён Ермолинский — фигурант громкого уголовного дела, входивший в банду «Чистильщики», на счету которой 16 убийств. С 2012 года он находился в международном розыске, однако скрылся в Белоруссии, где, по информации СМИ, жил по поддельным документам на имя Андрея Миллера. Под этим псевдонимом он стал довольно известным писателем в жанрах хоррор и тёмное фэнтези, тщательно скрывая свою внешность и избегая публичности. Опасаясь разоблачения, он не стал обращаться к врачам при заражении коронавирусом и в итоге скончался от осложнений болезни. Произошло это в декабре 2023 года в Минске. Правоохранители, вскрывшие квартиру, обнаружил мужчину мертвым. Они же и обнаружили настоящий паспорт. О том, что один из самых разыскиваемых преступников мертв, aif.ru стало известно в июне 2025 года. Подробности жизни Ермолинского после бегства из РФ стали известны сейчас.
«Трудно сказать однозначно, какие причины им двигали, когда решил не уничтожать свой подлинный паспорт. Мотивы такого поступка нужно искать в психологии и жизненном пути преступника. Люди хранят семейные фотографии, письма от любимых женщин. Возможно, он сохранил паспорт как память. С другой стороны, он мог надеется, что ему удастся избежать наказания за преступления… Чтобы ответить точно, нужно узнать всю его историю жизни: что толкнуло его на преступление, как он к этому пришёл. С годами люди начинают по-другому оценивать свои поступки», — отметил Кустов.
Отвечая на вопрос, мог ли разыскиваемый инсценировать собственную смерть, чтобы от него навсегда отстали, Кустов заметил, что когда человек начинает давать отчёт в своей прошлой деятельности и понимает, что был неправ, он может прийти к трудному решению.
«Бывали случаи, когда совесть доводила до самоубийства. Но в данной ситуации была болезнь, поэтому всё же речь идёт о естественной смерти, а не об инсценировке», — подытожил Кустов.