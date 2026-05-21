Криминалист Кустов озвучил сценарий ужасной смерти убийцы Ермолинского

Семён Ермолинский — фигурант громкого уголовного дела, входивший в банду «Чистильщики», на счету которой 16 убийств. С 2012 года он находился в международном розыске, однако скрылся в Белоруссии, где, по информации СМИ, жил по поддельным документам на имя Андрея Миллера. Под этим псевдонимом он стал довольно известным писателем в жанрах хоррор и тёмное фэнтези, тщательно скрывая свою внешность и избегая публичности. Опасаясь разоблачения, он не стал обращаться к врачам при заражении коронавирусом и в итоге скончался от осложнений болезни. Произошло это в декабре 2023 года в Минске. Правоохранители, вскрывшие квартиру, обнаружил мужчину мертвым. Они же и обнаружили настоящий паспорт. О том, что один из самых разыскиваемых преступников мертв, aif.ru стало известно в июне 2025 года. Подробности жизни Ермолинского после бегства из РФ стали известны сейчас.