Буйного пассажира высадили из самолета в аэропорту Красноярска

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские задержали 44-летнего мужчину за хулиганство на борту самолета из Москвы. Как уточнили в пресс-службе ведомства, во время полета пьяный житель Бурятии выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания экипажа, вел себя агрессивно и практически «не ориентировался в пространстве».