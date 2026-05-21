Три человека погибли после контакта с неизвестным веществом в США

В результате контакта с неизвестным веществом в штате Нью-Мексико в США погибли три человека. Часть медицинского персонала, оказывавшего им помощь, была госпитализирована, сообщает мэр города Маунтенэйр Питер Ньето.
По его информации, на момент прибытия скорой медицинской помощи на место происшествия были обнаружены тела двух местных жителей. Третий пострадавший, находившийся в этом же доме, скончался позже. Официальные лица пока не располагают сведениями о точной причине произошедшего.
Мэр уточнил, что некоторые медработники, имевшие контакт с погибшими, были госпитализированы. Некоторым из них уже была оказана необходимая медицинская помощь и они были выписаны, у других проявились симптомы, однако подробности об их состоянии не уточняются.
На текущий момент нет данных, указывающих на распространение вещества воздушным путем. Предполагается, что заражение произошло при непосредственном контакте с веществом, которое могло передаваться от человека к человеку, добавил Ньето.
