Житель Уссурийска в маске ограбил ювелирный магазин на два миллиона рублей

В одном из торговых центров Уссурийска на улице Плеханова ограбили ювелирный магазин. Преступление произошло вечером 20 мая. Сначала в салон зашла женщина. Она делала вид, что присматривает украшения, и отвлекала внимание продавцов. В этот момент в помещение вбежал ее сообщник. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».