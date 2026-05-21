Житель Уссурийска в маске ограбил ювелирный магазин на два миллиона рублей

В одном из торговых центров Уссурийска на улице Плеханова ограбили ювелирный магазин. Преступление произошло вечером 20 мая. Сначала в салон зашла женщина. Она делала вид, что присматривает украшения, и отвлекала внимание продавцов. В этот момент в помещение вбежал ее сообщник. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».
Мужчина разбил витрину металлическим предметом. После этого он схватил планшет с золотыми изделиями. Грабители скрылись с места преступления вместе. Ущерб от их действий составил около двух миллионов рублей.
«По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей “Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере”», — сообщили в прокуратуре.
Сейчас полиция ищет грабителей. Уссурийская городская прокуратура взяла расследование на особый контроль.